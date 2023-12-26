Три металла и новая технология упростят получение ненасыщенных спиртов для промышленности

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Ученые синтезировали катализатор на основе наночастиц платины, оксидов церия и циркония, который позволяет превращать ненасыщенные альдегиды в ненасыщенные спирты. Такая реакция нужна при создании духов, отдушек и лекарств. При использовании нового катализатора избирательность и эффективность процесса достигли 100%. Это значит, что при синтезе протекала только необходимая ученым реакция, после которой не оставалось побочных продуктов. Результаты исследования, поддержанного грантом Президентской программы Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в Journal of Catalysis.

При производстве косметики и парфюмерии в качестве компонентов ароматической смеси используют ненасыщенные спирты, то есть спирты, в которых, помимо спиртовой группы, также присутствует двойная связь между атомами углерода. Такие спирты обычно получают из выделяемых из растений ненасыщенных альдегидов. Наиболее доступный, дешевый и экологически безопасный способ превратить альдегиды в спирты — использовать водород на твердом катализаторе. В этом случае водород должен присоединяться в определенном месте молекулы (к карбонильной группе), тем самым восстанавливая ее. Твердый катализатор ускоряет этот процесс и после реакции легко удаляется из жидкой реакционной смеси. Однако существующие коммерческие катализаторы не позволяют избирательно проводить восстановление именно карбонильной группы и не затрагивать двойную связь ненасыщенного альдегида. Кроме того, для протекания процесса зачастую требуются достаточно жесткие условия, такие как нагрев выше 60оС и давление, в десять раз превышающее атмосферное. Поэтому исследователи пытаются разработать катализаторы, которые смогут «заставить» водород присоединяться только к нужному участку ненасыщенных альдегидов.

Ученые из Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН (Москва) синтезировали катализаторы на основе наночастиц платины и оксидов церия, а также циркония. Эти элементы авторы выбрали потому, что в более ранних исследованиях выяснили: их комбинации позволяют добиться восстановления альдегидов уже при комнатной температуре и атмосферном давлении. Платину наносили в виде наночастиц почти субнанометрового размера (в десятки раз меньше самых мелких вирусов) на подложку, представляющую собой смешанные оксиды церия и циркония. При этом платина распределялась по носителю в виде отдельных атомов или собиралась в небольшие кластеры.

Затем химики проверили, насколько эффективно реакция шла по нужному пути при участии катализаторов. Эксперименты показали, что разработанный катализатор позволяет получить в 7–12 раз больше коричного спирта из коричного альдегида, нежели при участии коммерческих катализаторов на основе платины или палладия, нанесенных на углерод или оксид кремния. Авторы обнаружили, что в случае новых материалов на платине появлялись активные частицы водорода уже при отрицательных температурах, которые переносились на оксид церия в составе носителя. В результате на поверхности катализатора формировалось большое количество участков — активных центров, — связывающих именно тот фрагмент альдегидов, к которому нужно было присоединить водород.

Также авторы показали, что катализаторы на основе платины, оксидов церия и циркония эффективно «направляли» реакции, протекающие с участием других ненасыщенных альдегидов, тоже использующихся в парфюмерии и фармацевтике. Так, эффективность превращения достигала 95–99%, а избирательность — 55–100% при комнатной температуре и атмосферном давлении. Кроме того, новые катализаторы оказались многоразовыми: их можно было использовать больше четырех раз. Это уменьшит их расход, удешевит конечный продукт и снизит количество отходов.