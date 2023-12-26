Всего один час сделает вас счастливее: лайфхак от ученых
Ищете секрет счастливой жизни? Лучше поспите! Ученые выяснили, что достаточно лечь всего на час позже обычного, чтобы испытать негативные последствия недосыпа, пишет Daily Mail. Эксперты изучили 154 исследования за последние 50 лет с совокупным числом участников более 5000 человек. Удалось обнаружить, что, если люди спали меньше, чем обычно, они испытывали гораздо меньше позитивных чувств на следующий день. Недосып в четыре часа оказывал наиболее удручающий эффект.
Исследование предполагает, что сокращение ночного сна всего на один час может вызвать головокружение. А постоянный недосып способен привести к ожирению, потере памяти, диабету, болезням сердца, эмоциональным качелям, нарушению способности к обучению и снижению иммунитета. Отсутствие нормального сна также ведет к повышению риска депрессии.
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