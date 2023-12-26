Всего один час сделает вас счастливее: лайфхак от ученых

Ищете секрет счастливой жизни? Лучше поспите! Ученые выяснили, что достаточно лечь всего на час позже обычного, чтобы испытать негативные последствия недосыпа, пишет Daily Mail. Эксперты изучили 154 исследования за последние 50 лет с совокупным числом участников более 5000 человек. Удалось обнаружить, что, если люди спали меньше, чем обычно, они испытывали гораздо меньше позитивных чувств на следующий день. Недосып в четыре часа оказывал наиболее удручающий эффект.