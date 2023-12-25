Ученые нашли простой способ уменьшить расходы на лечение более чем на 70%

Ученые из Университета Осаки проанализировали данные пациентов из Японии, которые использовали устройства для отслеживания активности во время пандемии COVID-19. Оказалось, что увеличение количества прогулок может снизить расходы на лечение 11 заболеваний более чем на 70%. Кроме того, увеличение использования общественного транспорта снижало расходы более чем на 110%. Этот эффект был сильнее в более развитых префектурах Японии. Увеличение времени за рулем в худшем сценарии приводило к увеличению медицинских расходов на 160%.