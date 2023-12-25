Эксперты предупредили об опасности мытья курицы

Мытье курицы не защищает от пищевого отравления и увеличивает риск заражения бактерией сальмонеллой. Об этом сообщает Health.

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По оценкам Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), одна упаковка куриного мяса из 25 заражена опасной бактерией сальмонеллой. Заражение ею может вызвать диарею, лихорадку и боль в животе в течение четырех-семи дней, а в редких случаях болезнь опасна для жизни.

Однако мытье сырой курицы не только не снижает риск заражения, но может и повысить его. Эксперименты показали, что этот процесс приводит к распространению болезнетворных микробов по кухне, прежде всего, — по зонам вблизи раковины. В 26% случаев бактерии попадают на другие продукты, например, салаты, которые не подвергают термической обработки. Кроме того, мытье курицы не уничтожает бактерии на мясе: эффективнее уничтожить их высокой температурой.

Привычка мыть курицу передается по наследству: раньше делать это было необходимо, поскольку люди забивали или ощипывали собственных птиц. Однако мыть упакованную курицу из магазина нет смысла.

Избежать заражения сальмонеллой помогают разморозка курицы в холодильнике (желательно в закрытом контейнере или на нижних полках), использование разных разделочных досок для мяса и других продуктов, а также термическая обработка. Кроме того, мясо нельзя готовить в замороженном виде. После приготовления курица (или другая птица) хранится в холодильнике три-четыре дня.