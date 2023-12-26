Российские медики разработали вирус, укрепляющий иммунитет

© Unsplash

В России разработали вирус, который продлевает жизнь и борется с раковыми клетками

В России создан новый способ борьбы с раковыми клетками, используя онколитический препарат на основе вируса VSV. Этот метод не только уничтожает опухоли, но и активизирует иммунитет, помогая организму бороться с раком. Исследователи провели эксперименты на мышах, где модифицированный вирус VSV замедлил рост опухолей и увеличил продолжительность жизни.

Онколитические вирусы — это изменённые вирусы, которые направленно атакуют и уничтожают раковые клетки. В последние два десятилетия в ряде стран были одобрены подобные препараты для лечения агрессивных форм рака. Группа исследователей изучила возможность улучшения эффективности таких вирусов, модифицируя их для стимулирования иммунитета в борьбе с опухолью.

Модификация генома вируса VSV позволила создать онколитический вирус, который помимо уничтожения раковых клеток, стимулирует выработку белков IL-12 и GM-CSF. Эти белки активизируют иммунную систему, повышая сопротивляемость организма. Эксперименты на мышах показали, что оба вируса VSV замедлили рост опухолей и увеличили выживаемость, особенно в случае стимуляции иммунитета.