Российские учёные придумали, как гуманно испытывать лекарства на животных

Учёные из РНФ создали линзу для изучения кожных покровов, поражённых радиацией

Российские учёные из Московского университета разработали новый метод исследования радиационного дерматита, частого осложнения при радиотерапии. Они предложили эффективный подход, минимизирующий воздействие на здоровье лабораторных мышей при тестировании препаратов. Этот метод позволяет создавать аналог радиационного дерматита у мышей с использованием протонного облучения, при этом риск для животных минимален.

Почти все пациенты, получающие радиотерапию для лечения опухолей, сталкиваются с радиационным дерматитом, что может привести к серьёзным повреждениям кожи. Учёные разработали метод, используя специальные линзы из органического стекла, чтобы протоны максимально воздействовали на кожные ткани. Эксперименты показали, что мыши, подвергнутые такому облучению, развивали радиационный дерматит через короткий период времени, не теряя веса и не проявляя других негативных эффектов.