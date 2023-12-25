Обнаруженная у оленей «болезнь зомби» может грозить человечеству

Болезнь CWD распространяется по Северной Америке и бьёт оленей, но власти пока не уделяют ей большого внимания. Она вызывает изменения в мозгу животных: проявляется вялость, неуверенная ходьба, «пустой взгляд» и повышенное слюноотделение. Из-за этих признаков охотники их стали считать за зомби. Исследователи не исключают, чтоCWD уже способен преодолевать межвидовой барьер и в будущем может заразить человека. Сейчас не существует ни вакцин, ни иных способов лечения этой болезни.