Врач рассказала, как недостаток сна вызывает риск развития деменции

Нерегулярная продолжительность сна связана с развитием деменции. Об этом рассказала эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

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В качестве примера эксперт привела исследование, в котором говорится, что важна не только сама продолжительность сна, но и постоянное ее соблюдение. То есть организму вредит продолжительность сна в один день в 12 часов, а на следующий, к примеру, семь.

В исследовании, которое продлилось несколько лет, приняли участие 826 человек. Каждые три–пять лет данные о добровольцах и характере их сна обновлялись. В результате стало известно, что 90 процентов испытуемых столкнулись с нарушениями сна еще до появления явных симптомов деменции.

Павлова отметила, что, помимо связи вариативности времени сна с когнитивными нарушениями, большое влияние на качество сна и его продолжительность оказывали травмы, болезни, а также депрессия и изменения в семейном положении. Эндокринолог в заключение напомнила о рекомендации придерживаться режима сна, даже если человек находится в отпуске, передает слова эксперта RG.RU.