Установлено, что кремы для кожи приводят к проблемам с костями

Кремы для борьбы с такими заболеваниями кожи, как экзема, значительно повышают риск развития остеопороза, приводящее к ломкости костей. Это выяснили ученые из Тайваньского университета, которые поделились полученными результатами с новостным порталом DailyMail.

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Авторы изучили 8 тыс. медицинских карт пациентов. Оказалось, что те, кто принимал кортикостероиды – кремы и мази, которые сужают кровеносные сосуды и ослабляют воспаление, – были подвержены повышенному риску развития остеопороза и переломов в течение пяти лет после использования препаратов.

У тех, кто принимал самые высокие дозы, риск развития этого заболевания был на 34% выше, но даже у тех, кто принимал низкие дозы, риск увеличился на 22%. Кроме того, оказалось, что женщины более подвержены проблемам, чем мужчины.