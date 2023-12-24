Эксперт рассказал, как омолодить организм на пять лет

Алексей Москалев, доктор биологических наук и профессор РАН, поделился новым методом, который может помочь человеку замедлить биологическое старение. Учёный объяснил, что в настоящее время наука постепенно раскрывает единую концепцию в биологии старения. Он подчеркнул, что с возрастом в организме накапливается много поломок, часть из которых связана с клеточным уровнем и изменением проницаемости барьеров внутри клетки и её ядра.

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Такие нарушения происходят на уровне тканей, приводя к повреждению межклеточного матрикса и накоплению различных веществ, вызывающих воспаления. Эти воспаления, будучи аутоиммунными, т. е. вызванными собственными молекулами организма, становятся причиной сердечно-сосудистых заболеваний, нейродегенеративных процессов и онкологии. Важно отметить, что «часы старения» у каждого человека работают индивидуально.