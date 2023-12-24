"Медицина, биотехнологии и IT": какие профессии будут востребованы в будущем

Специалисты из образовательной организации Maximum Education выделили перспективные профессии, востребованные в будущем. Среди них — биоэтик, онлайн-терапевт, разработчик киберпротезов и другие, пишет RT.

Медицинский маркетолог, объединяющий знания маркетинга и медицины, и разработчик киберорганизмов — лишь часть перспективных направлений. Эксперты подчеркнули важность технологических навыков в биотехнологиях, где сочетаются техническое образование с биофармакологией.

В IT-сфере выделяют архитектора данных и цифрового лингвиста, обладание программированием здесь является ключевым. Эксперты также предсказывают рост востребованности профессий в образовании и искусстве, требующих развития цифровых и гибких навыков.