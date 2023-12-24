В России создали компьютерную программу для изучения творческого потенциала

В пресс-службе Ярославского государственного университета сообщили, что психологи вуза создали компьютерную программу, основанную на классической головоломке «девять точек». Этот инструмент создан для исследования творческого потенциала как в онлайн-, так и в офлайн-режимах. Пишет ТАСС.

Руководитель научно-образовательной лаборатории когнитивных исследований Сергей Коровкин подчеркнул, что программа позволяет изменять параметры эксперимента и проводить исследования в онлайн-формате через обычный браузер. Это значительно упрощает и ускоряет процесс сбора данных.

Инструмент с модернизированной головоломкой «девять точек», зарегистрированный в реестрах Роспатента, разработанный при поддержке программы «Приоритет 2030», поможет экспериментаторам изучать творческий потенциал. Среди главных задач этого продукта — расширение научного понимания творческих процессов и возможности создания архитектур, способных к поиску креативных решений.