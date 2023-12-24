Ученые доказали вред от длительного использования смартфона
Невозможно представить современного человека без смартфона. Гаджет используется по работе, для развлечения, чтобы убить время. Иногда, чтобы оторваться от манящего экрана, надо приложить усилия. У кого-то пользование мобильным телефоном вовсе перерастает в зависимость. Эксперты из Центра психосоциальной медицины при университетах Гейдельберга, Кельна и Падуи подтвердили, что долго «зависать» в киберпространстве вредно для мозга.
По информации научного издания «Psychiatry Research: Neuroimaging», в эксперименте приняло участие несколько десятков человек. Они были разного возраста и перед началом исследования не имели в анамнезе неврологических и психиатрических диагнозов. Добровольцев разделили на две группы. В первой были люди с зависимостью от телефонов, во второй – те, кто пользуется гаджетами без фанатизма. Всем участники давали тесты на реакцию, внимание и память и одновременно наблюдали за активностью головного мозга с помощью томографии.
Люди, которые не могли подавить свою тягу к телефонам, показали довольно низкие результаты. Невысокой была и активность лобно-теменной доли мозга, отвечающей за внимание.
Таким образом было доказано, что излишнее увлечение гаджетами может негативно отразиться на когнитивных способностях человека.