Российские ученые разработали лекарство от редкой генетической болезни глаз

В России разработали препарат, который «прячется» от иммунитета и эффективно лечит генетическое заболевание.

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Российские учёные пришли к открытию: они разработали новый метод генной терапии, который может быть эффективен при лечении амавроза Лебера, редкого генетического нарушения зрения. В их исследовании говорится, что созданная терапия успешно доставляется в клетки сетчатки, заставляя их производить белок AIPL1. Удивительно, что эта терапия вызывает менее выраженный ответ от иммунитета в сравнении с традиционной генной терапией.

Этот метод разработан группой российских молекулярных биологов, во главе с Александром Карабельским, руководителем направления «Генная терапия» научного центра трансляционной медицины Университета «Сириус». Он основан на модифицированной версии вируса AAV9, используемого в генной терапии. В этом случае вирус используется для внедрения в клетки сетчатки изменённого гена AIPL1. Этот ген повреждается у носителей амавроза Лебера, приводя к потере зрения.