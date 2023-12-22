Выявлен новый класс антител, борющихся с гриппом

Ученые под руководством Центра исследований вакцин Медицинской школы Университета Питтсбурга открыли ранее неизвестный вид антител в человеческой крови. По мнению экспертов, он способен нейтрализовать многочисленные формы штаммов вируса гриппа H1 и H3. Результаты научной работы могут стать основой для разработки новых вакцин.

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Вакцина против гриппа побуждает иммунную систему вырабатывать антитела, которые связываются с вирусным белком гемагглютинином (HA) и блокируют его попадание в клетки. Но различные антитела связываются с разными частями гемагглютинина по-разному, и сам белок со временем эволюционирует. Это приводит к появлению новых штаммов гриппа, «неуязвимых» для старых антител.

Авторы нового исследования установили, что у некоторых штаммов Н1 наблюдается изменение в последовательности строительных блоков, из которых состоит гемагглютинин. Это изменение назвали «вставка 133a», и оно помогает вирусу избегать воздействия антител.

В ходе анализа ученые идентифицировали новый класс антител, которые способны нейтрализовать как штаммы Н3, так и штаммы Н1 со вставкой 133а. Они в изобилии присутствуют в В-клетках памяти иммунной системы и обладают особыми молекулярными характеристиками, сообщает PLOS Biology.