Слушание ритмичной музыки может усиливать чувство возбуждения и способствовать инстинктивному движению тела в такт музыке, известному как «грув». Это связано с тем, что даже низкоинтенсивные аэробные упражнения активизируют дорсолатеральную префронтальную кору мозга, улучшая когнитивные функции, такие как внимание и суждение, сообщает Центральная Служба Новостей.

© Unsplash

Исследования показывают, что люди, чувствительные к ритму, испытывают повышение когнитивных функций, просто слушая ритмичную музыку. Исследователи изучали влияние сочетания ритма и физических упражнений на удовольствие и когнитивные преимущества от физической активности.

Участники, чьи тела «резонировали с ритмом» во время упражнений и ощущали «повышенное возбуждение», показали улучшение когнитивных функций и повышенную активность левой дорсолатеральной префронтальной коры по сравнению с теми, кто выполнял очень легкие упражнения.