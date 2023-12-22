Plos Biology: молекулы человеческих слез снижает агрессию у окружающих

По мнению исследователей, человеческие слезы содержат вещество, которое подавляет агрессию у окружающих. Своей научной работой они поделились в издании Plos Biology . Согласно их теории, слезы эволюционировали, чтобы защитить плачущих младенцев от агрессии.

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Согласно тестам, молекулы слез женщин снижали мужскую агрессию более чем на 40% и вызвали соответствующие изменения в мозге. Ученые считают, что таким свойствам обладают слезы любых людей.

Предыдущая работа в лаборатории Собела показала, что молекулы женских слез снижают уровень мужского тестостерона , но оставалось неясно, влияет ли это на поведение. Для своего последнего исследования доктор Шани Агрон и другие сотрудники лаборатории Собел собирали слезы, катящиеся по лицам женщин, когда они смотрели грустные фильмы.