Диетолог назвала два продукта для хорошей памяти и острого ума

Пища играет решающую роль в здоровье тела и способности сбрасывать вес. Также рацион жизненно важен для здоровья мозга. В дополнение к хорошо известным вариантам диетолог Крутика Нанавати назвала два суперпродукта, которые стимулируют работу центрального отдела нервной системы и предотвращают снижение когнитивных способностей. Об этом сообщает американское издание She Finds.

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Специалист по питанию рассказала, что для мозга полезны не только рыба, ягоды и листовая зелень. По ее словам, тыквенные семечки и свекла также отлично помогают поддерживать мозг в отличной форме.

Тыквенные семечки

«Семена тыквы богаты цинком, магнием и железом, они поддерживают здоровую работу нейромедиаторов и рост нейронов. Все эти питательные вещества жизненно важны для улучшения когнитивных функций, включая память», — пояснила эксперт.

Тыквенные семечки сами по себе являются отличным перекусом. Также, по словам Нанавати, можно посыпать ими салаты, йогурт или каши для повышения когнитивных способностей.

Свекла

Свекла — это корнеплод, который богат клетчаткой и белком. Она может принести массу пользы для мозга, особенно если нужно улучшить память.

«Насыщенная нитратами свекла превращается в организме в оксид азота, способствуя здоровому притоку крови к мозгу, что имеет решающее значение для когнитивных функций», — объяснила Нанавати.

Этот недооцененный овощ помогает увеличить приток крови к лобной доле, в частности к области мозга, которая связана с принятием решений и памятью. Диетолог посоветовала употреблять свеклу в жареном виде, добавлять в салаты или в качестве красочного дополнения к смузи.