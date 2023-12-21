Российские учёные разработали электронную память по подобию человеческой

В России разбаловали элементы памяти с свойствами краткосрочной и долгосрочной памяти человека

Учёные из России создали искусственные синапсы для нейроморфных систем, обладающих как кратковременной, так и долговременной памятью. Это предложение может значительно ускорить развитие искусственного интеллекта, сделав вычисления более мощными и энергоэффективными. Новые вычислительные системы, основанные на принципах человеческого мозга, представляют перспективу для эффективных технологий будущего, заменяя существующие системы с ограниченной эффективностью из-за разделения памяти и процессора.

Оптоэлектронные искусственные синапсы, созданные в лаборатории нейроморфной фотоники МГУ, обладают свойствами передачи возбуждения и подавленности, а также отложенными ускоренными ответами. Уникальная особенность заключается в адаптации частоты спайков, подобной биологическим нейронам. Это свойство позволяет искусственному синапсу настраивать свою реакцию в зависимости от частоты входящих сигналов, что добавляет сложности и разнообразия в эмуляции человеческого мозга.