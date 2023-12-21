Найдена новая причина развития диабета

Свыше 500 миллионов человек на Земле страдают сахарным диабетом 2 типа. Но ученые до сих пор точно не знают, что стоит за нарушением функции инсулина при этом заболевании.

Ученые из университета Кейс-Вестерн-Резерв в США провели исследование на эту тему и представили свое объяснение. Ведущий автор научной работы Джонатан Стэмлер ранее открыл S-нитрозилирование – процесс, который превращает оксид азота (NO) в молекулу, способную обмениваться информацией между клетками.

Оксид азота вырабатывается почти во всех типах клеток и тканей. Он необходим для функционирования нервной и иммунной систем, расширения кровеносных сосудов. Ранее стало известно, что нарушения реакции S-нитрозилирования связаны с развитием серьезных заболеваний, в том числе астмы, болезни Паркинсона и рассеянного склероза.

Авторы нового исследования предположили, что оксид азота влияет и на некоторые типы диабета. Они выявили новый фермент SCAN, который играет важную роль в S-нитрозилировании – помогает присоединять NO к белкам-мишеням, таким как рецепторы инсулина.

Ученые пояснили, что фермент, по сути, воздействует оксидом азота на рецептор инсулина для контроля уровня инсулина. Слишком высокая активность фермента приводит к сахарному диабету. При подавлении SCAN у лабораторных мышей не проявлялись классические симптомы диабета.

Ученые пришли к выводу, что диабет 2 типа может быть вызван переизбытком NO, связывающегося с белками, такими как инсулин. Блокировка фермента SCAN может стать основой для новых методов лечения этого заболевания. Однако диабет 1 типа, вызванный недостатком выработки инсулина, вероятно, потребует другого подхода, сообщает Cell.