Дефицит витамина В12 оказался причиной депрессии и смертности после 50 лет

Учёные из Школы медицины Тринити-колледжа в Дублине в ходе долгих исследований обнаружили прямую связь дефицита витамина В12 с депрессией и связанного с этим состоянием повышенного риска ранней смертности после 50 лет.

Как оказалось, витамин В12, или цианокобаламин, крайне важен для нормального функционирования нервной системы. Его нехватка может спровоцировать развитие психических расстройств, включая депрессию. Об этом учёные узнали в ходе исследования связи уровня витаминов В12 и B9 в плазме крови с риском клинической депрессии в возрасте от 50 лет, которая, в свою очередь, становится причиной смертности у людей указанной возрастной категории. Были изучены данные почти 4 тысяч ирландцев.

Исследователи выяснили, что дефицит цианокобаламина ведёт к тяжёлой клинической депрессии в следующие четыре года. Но связи уровня B9 с психическими расстройствами учёные не выявили.