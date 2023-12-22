На Ямале приняли основной экологический закон округа

Ямальский парламент принял основной экологический закон региона, облегчающий работу по изучению и охране вечной мерзлоты.

Города, транспортная и нефтегазовая инфраструктура в ЯНАО построены на вечной мерзлоте, в связи с этим появление базового закона имеет принципиальное значение для всего региона, отметили депутаты.

Данный правовой акт закрепляет основные принципы государственного управления в области вечной мерзлоты. Закон был разработан совместно с ямальскими учеными. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.

По расчетам экспертов, вечная мерзлота существенно деградирует через 50 лет, что может привести к разрушениям строений. В данный момент в ЯНАО проводятся масштабные исследования. Пробурено более 60 термометрических скважин, благодаря которым ученые следят за состоянием весной мерзлоты.