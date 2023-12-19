Россиянам рассказали, какие профессии роботы отберут у людей

Почти половина экспертов считают, что такие профессии, как грузчик, курьер и таксист в скором времени отдадут роботам

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Грузчики, курьеры и таксисты находятся среди профессий, которые, по мнению российских экспертов, могут быть в будущем заменены роботами, согласно исследованию, проведённому ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика», Национальным союзом экспертов в транспорте и логистике, и Консорциумом робототехники и систем интеллектуального управления.

Почти половина экспертов (49%) считают, что робототехника вполне может заменить грузчиков. Кроме того, 33% считают, что роботы могут заменить курьеров, используя дроны или роверы, а 24% предполагают замену таксистов и водителей автомобилей на автоматическое управление. Ещё 20% считают, что даже водителей грузовых такси можно будет заменить роботами.

Однако меньше всего вероятностью роботизации обладают профессии бортпроводника, механика судна, судового повара и обходчика ж/д путей. Важно отметить, что 41% опрошенных экспертов считают, что роботы не способны полностью заменить человеческий труд.

Председатель правления Консорциума, Евгений Дудоров, отмечает, что роботы могут эффективно выполнять типовую и монотонную работу, что может изменить сферу грузоперевозок. Он утверждает, что использование беспилотных грузовиков на трассе М-11 уже снизило стоимость долгих перевозок, и разработка этого направления может изменить доставку грузов в северных регионах.

Он также указывает на использование робокурьеров и роботакси в городах и их окрестностях. Однако он подчёркивает, что данную технологию следует доработать и протестировать перед масштабированием. Что касается роли роботов в профессиях бортпроводника, механика и повара на судне, он считает, что в ближайшие 20-30 лет их замена роботами маловероятна.