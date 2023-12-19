Ученые расшифровали сигналы мозга для восстановления движений после инсульта

Учёные из МГУ расшифровали сигналы, которыми мозг заставляет двигаться конечности.

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Российские нейрофизиологи, следя за активностью мозга во время реальных и воображаемых движений, выявили различия в работе различных частей мозга. Это открытие может привести к улучшению методов реабилитации для пациентов, перенёсших инсульт.

Учёные из МГУ под руководством профессора Михаила Лебедева провели эксперимент, где добровольцам предлагалось нажимать на кнопки или представлять, что они это делают. Используя электроэнцефалографы и электромиографы, они отслеживали активность мозга и мышц участников.