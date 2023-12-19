Обнаружена молекула против раковых клеток

Ученые обнаружили небольшую молекулу, которая вызывает разновидность запрограммированного уничтожения опухолевых клеток, борясь с различными типами рака, оставляя при этом здоровые клетки нетронутыми. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

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Действие молекулы N6F11 основана на ферроптозе — механизма самоуничтожения клеток через накопление железа и выработке активных форм кислорода. Она также избирательно вызывает деградацию глутатионпероксидазы-4, также известной как GPX4 — блокатора ферроптоза.

Было показано, что N6F11 разрушает GPX4 в клетках рака поджелудочной железы, мочевого пузыря, молочной железы и шейки матки человека, не затрагивая глутатионпероксидазу в трех жизненно важных типах клеток иммунной системы: дендритных клетках, Т-клетках и нейтрофилах.