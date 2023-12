Пьянство вызвало у мышей генетические изменения в сперме

Сотрудники Техасского университета A&M под руководством Майкла Голдинга изучили последствия алкоголя для мужской репродуктивной системы. Для этого использовали симуляцию бытового пьянства DID (Drinking in the Dark, «выпивая в темноте»). Вечером трем группам мышей давали на четыре часа поилки соответственно с шестипроцентным и десятипроцентным растворами этилового спирта и с дистиллированной водой. Опыт длился 10 недель. После часть животных из каждой группы умертвили сразу, остальных — через четыре недели после отмены алкоголя.