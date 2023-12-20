Пьянство вызвало у мышей генетические изменения в сперме

Американские исследователи выявили, что после прекращения употребления алкоголя у мышей минимум месяц сохраняются генетические изменения в сперме, сообщает N + 1 со ссылкой на публикацию в Andrology.

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Беременность зависит от здоровья не только матери, но и отца. Сперма содержит эпигенетическую информацию, на которую негативно воздействуют недостаток или избыток нутриентов, злоупотребление лекарствами и психоактивными веществами, экологические загрязнения, воспаление, психотравмы. Это может плохо сказываться на потомстве.

Сотрудники Техасского университета A&M под руководством Майкла Голдинга изучили последствия алкоголя для мужской репродуктивной системы. Для этого использовали симуляцию бытового пьянства DID (Drinking in the Dark, «выпивая в темноте»). Вечером трем группам мышей давали на четыре часа поилки соответственно с шестипроцентным и десятипроцентным растворами этилового спирта и с дистиллированной водой. Опыт длился 10 недель. После часть животных из каждой группы умертвили сразу, остальных — через четыре недели после отмены алкоголя.