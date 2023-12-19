Ученые выяснили, как питание влияет на структуру головного мозга

Специалисты из Уппсальского университета (Швеция) установили, что употребление овощей и фруктов способствует увеличению серого вещества в головном мозге человека. Результаты исследования опубликованы в издании NeuroImage.

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Команда ученых проанализировала пищевые привычки 9 925 человек. Для изучения структуры головного мозга участникам была проведена магнитно-резонансная томография (МРТ).

Исследователи выяснили, что у людей, в рационе которых регулярно присутствовали свежие фрукты и овощи, объем серого вещества в гиппокаме, правой прецентральной извилине и коре больших полушарий был больше.

Серое вещество состоит из нейрональных клеток, которые отвечают не только за передачу импульсов, но и за обработку и хранение поступающей информации.

Авторы работы пояснили, что у людей с большим объемом серого вещества в головном мозге риски развития депрессии и деменции значительно ниже. Однако пока не ясно, больший объем серого вещества – это конкретно влияние употребления свежих овощей и фруктов или люди с большим объемом этого вещества в головном мозге чаще выбирают такие продукты для включения в свой рацион.