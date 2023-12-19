В Сибири ученые синтезировали кристаллы для лечения шизофрении

В терапии болезней Паркинсона и Альцгеймера, а также шизофрении врачам помогут особые кристаллы, синтезированные коллективом ученых из Красноярска, Индии, Туниса и Саудовской Аравии.

Специалисты получили кристаллы на основе органического соединения нескольких веществ. Материал обладает характеристиками, которые позволяют говорить о его использовании в качестве ингибитора, подавляющего или замедляющего течение физиологических процессов, сообщили в Красноярском научном центре Сибирского отделения РАН.

В потенциале нового соединения ученые обратили внимание прежде всего именно на фармакологические характеристики, в частности, на взаимодействие с белками и влияние на биохимические процессы.

"Исследование проливает свет на физико-химические и биологические свойства нового вещества и подчеркивает его потенциальное применение в области терапевтического вмешательства при нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезни Альцгеймера, Паркинсона и шизофрении", - рассказал кандидат химических наук, старший научный сотрудник Института химии и химической технологии СО РАН Юрий Маляр.