Лекарство от ожирения признано прорывом года

Традиционный рейтинг прорывов года, который составляет редакция Science, возглавил препарат от ожирения на базе глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Почему первенство отдано именно ему? Ожирение - одно из самых серьезных проблем здравоохранения. В США примерно 70% взрослых имеют избыточный вес, в Европе - более 50%.

"Новый класс препаратов имитирует синтезируемый в кишечнике гормон глюкагоноподобный пептид-1. Они приводят к значительной потере веса с управляемыми побочными эффектами. Клинические испытания, проведенные в 2023 году, показали, что они также ослабляют симптомы сердечной недостаточности и риск сердечных приступов и инсультов. Это служит самым убедительным доказательством, что такие препараты имеют разные преимущества, кроме самой потери веса", - объяснили свой выбор в Science.

Следом за чемпионом редакция выбрала еще девять прорывов года. Это исследования, которые указывают на ослабление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции и замедление течения Гольфстрим: поиски запасов геологического водорода - экологически чистого топлива; использование ИИ для прогнозирования погоды; новая вакцина R21/Matrix-M для профилактики малярии у детей; первое лекарство для лечения болезни Альцгеймера - леканемаб, которое замедляет снижение когнитивных функций у людей с ранней стадией заболевания; новые данные, что люди жили в Америке во время ледникового периода; астрономы впервые заметили длинные гравитационные волны сверхмассивных черных дыр; улучшение условий труда начинающих ученых; начало эры экзафлопсной науки, связанное с использованием в исследованиях первого официально признанного в мире экзафлопсного суперкомпьютера Frontier.