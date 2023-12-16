SNL: подводные линии связи можно использовать для зондирования вечной мерзлоты

Американские исследователи из Национальной лаборатории Сандиа (SNL) превратили лежащий на дне у берегов Аляски оптоволоконный кабель в сенсор для изучения состояния вечной мерзлоты. Отчет опубликован на официальном сайте SNL. Ученые отследили импульсы проходящего по проводу света с помощью датчиков и на основе длины его волн определили температуру окружающей среды на каждом метре линии. Они также смогли оценить, как на кабель влияют акустические волны, что в свою очередь дало представление о структуре арктического дна. "Одним из нововведений этого проекта стало то, что теперь мы можем использовать одно волокно для получения акустических и температурных данных. Мы разработали новую систему для удаленного сбора обоих типов данных, используя одну нить оптоволокна. И мы получаем некоторые интересные результаты", — отметил руководитель проекта Кристиан Станчу. На основе собранных данных исследователи построили геофизическую модель, учитывающую жидкости и газы в подводных недрах. Эти расчеты позволили создать актуальную карту распределения вечной мерзлоты на дне арктического моря. По словам специалистов, информация о состоянии вечной мерзлоты в Арктике важна для отслеживания изменений климата, поскольку при оттаивании многолетних льдов в среду высвобождается метан и другие парниковые газы.