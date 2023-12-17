Первая в мире таблетка от послеродовой депрессии появилась в аптеках

Daily Mail: в США начали продавать первые таблетки от послеродовой депрессии. С этим расстройством встречается немало женщин после родов, но с лечением такой депрессии возникали сложности. Учёные придумали препарат, который быстрее и эффективнее простых антидепрессантов, и теперь он поступил в продажу. Но есть один нюанс.

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Немало матерей сталкиваются с послеродовой депрессией, которая часто сопровождается раздражительностью, бессонницей, потерей аппетита и равнодушием к ребёнку.

Раньше пациенткам прописывали антидепрессанты, которые действовали не на всех, а если и работали, то только спустя несколько недель. К тому же они имели и побочные эффекты вроде быстрого набора веса, обмороков и сексуальной дисфункции. А новый препарат работает иначе.

Он влияет напрямую на рецепторы ГАМКA и аллопрегнанолон и работает быстрее — эффект заметен уже через две недели. Но есть серьёзная проблема — таблетки стоят $16 000, что неподъёмная сумма для любой молодой семьи после пополнения. Есть и инъекции, которые могут колоть в больнице, но те ещё дороже — $35 000.

Это цена препарата до страховки, и непонятно, будут ли страховые компании брать на себя обязанность предоставлять дорогущий препарат клиентам. С одной стороны — должны, аналогов ему пока нет. С другой — страховщики могут обязать пациента сперва испробовать старый метод с антидепрессантами, а если не поможет — то, так и быть, выдадут новый.