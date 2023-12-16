Почему при потере обоняния надо сесть на диету

После эпидемии ковида многие из нас столкнулись с утратой обоняния. И если раньше большинство воспринимало это как небольшое и досадное неудобство, то теперь это предмет серьезных страхов и опасений. Но только ли ковид виновен в аносмии? Об этом — в нашем новом материале.

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Проблема аносмии (то есть потери обоняния у людей) по-прежнему слабо изучена даже научным сообществом, что уж говорить о простых смертных, для которых она и вовсе почти неизвестна.

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Многие люди недооценивают важность обоняния и считают, что даже если у них и «притупился» нюх, то ничем особо страшным им это не грозит.

Слом этого стереотипа произошел в момент эпидемии коронавируса, когда многие пациенты полностью утратили обоняние и осознали всю трагичность этой потери.

Теперь и врачи, и обычные граждане куда внимательнее относятся к организму и наступление аносмии приводит к заметно большой тревожность. Более того, по итогу люди впали в противоположную крайность: если раньше потеря запахов воспринималась как пустяк, то теперь — это катастрофа и повод моментально приписать себе опасный вирус.

Alexander Grey

То же самое касается и способности чувствовать вкус. Она, пожалуй, пугала болевших коронавирусом даже больше, потому что даже самые любимые и вкусные блюда приобретали вкус резины, а то и хуже. Не стоит забывать и об опасности снижения восприятия: неработающие обоняние и чувство вкуса не способны предупредить человека об угрозе, которая исходит оттого или иного встретившегося ему вещества.

Но не все так однозначно. Коронавирус является важной, но отнюдь не единственной причиной утраты способности чувствовать вкусы и запахи.

И хотя современная медицина пока не способна систематизировать и описать все факторы, которые приводят к аносмии, уже сейчас в изучении этой проблемы присутствуют некоторые подвижки.

Оказывается, причиной аносмии может быть не только страшный вирус, но и… банальное ожирение? Заинтригованы? Тогда давайте вместе узнаем, как именно это работает!

Почему ученые вообще заинтересовались этой проблемой?

Ответ на этот вопрос не так очевиден, как может показаться на первый взгляд. Помимо очевидного азарта ученых в изучении всего и вся, есть и вполне прикладная причина — исследование аносмии может спасти человеческие жизни.

Но как так? Неужели здоровые нюх и вкус для человека — не просто приятный «бонус», но ещё и важный показатель общего состояния здоровья?

Angélica Echeverry

Как оказалось, да. Причина этому кроется в особенностях работы нашей иммунной системы.

Хемосенсорные системы воспринимают значительно больше информации, чем рецепторы языка и носа передают центральной нервной системе, и при нормальном функционировании эти разнообразные сигналы вовремя предупреждают организм об угрозе болезни. Если же обоняние и вкус у человека нарушены, то риск тяжёлого течения болезни и даже смерти возрастает, потому что сам организм не до конца способен понять, что же такое с ним происходит.

Кроме того, хемосенсорные системы влияют и на метаболизм организма, а значит, на комплекцию человека, его гормональный фон и так далее. То есть, получается замкнутый круг: ожирение лишает человека части запахов, организм утрачивает нормальный метаболизм и это приводит к ещё большему ожирению. Опасная ситуация, не правда ли?

Ruslan Zh

Вот и решил коллектив ученых из ряда ведущих медицинских университетов России посмотреть, как связаны ожирение, потеря обоняния и другие заболевания.

Как ожирение лишает нас запахов?

Ученые выделили несколько факторов риска при ожирении, которые ведут к аносмии и загоняют человека в «замкнутый круг» ухудшения его состояния.

Помимо хеморецепторной системы, у человека есть и множество других рецепторов, наличие которых мы так сильно не ощущаем — среди них, например, рецепторы инсулина, каротидные тельца и т.д.

Так как ожирение меняет гормональный фон человека, то «паровозиком» затрагиваются и эти рецепторы тоже, а значит, их чувствительность снижается. Это довольно опасный симптом, который может говорить о развитии таких серьезных заболеваний как сахарный диабет и артериальная гипертензия.

James Lee

Интересно и то, что аналогично работают и механизмы органов вкуса: нарушение гормонального фона снижает чувствительность ряда рецепторов на языке из-за нарушенного метаболизма.

Опасность тут не меньше, чем от аносмии, потому что также приводит к замкнутому кругу набора веса и худшей усваиваемости пищи.

Вкусовые рецепторы на языке не просто сообщают человеческому организму, соленая ему попалась пища или сладкая, но и вдобавок дают организму команду подготовить вещества, которые необходимы для переваривания. Если у человека из-за ожирения есть нарушения вкуса и обоняния, то эти команды будут попросту неадекватными, и те же жирные кислоты просто не будут переработаны так, чтобы принести человеку пользу.

Elena Mozhvilo

Наконец, нарушения обоняния вредят людям с ожирением ещё и потому, что сбои в хемосенсорном восприятии пищи влияют на аппетит человека. Если у здорового пациента вкусовая и обонятельная чувствительность достаточно высока, чтобы просигналить организму, что он сыт, то у людей с ожирением этого не происходит. В результате они едят больше и усугубляют свое положение.

Какая нам будет польза от этого исследования?

Ключевое — теперь врачи больше знают о человеческом организме и смогут эффективнее помочь пациентам с аносмией и нарушениями вкуса. Таким образом, качество их жизни возрастёт.

Не менее важны и открывшиеся взаимосвязи между нарушениями хемосенсорных систем и уже известными нам болезнями. Хотя тот же диабет до сих пор невозможно полностью излечить, исследование вкуса и обоняния способно помочь как в разработке лучшего лекарства, так и в профилактике заболевания.

Samantha Gades

Наконец, полученные результаты могут дать ценную информацию в смежных областях — например, неврологии и даже психиатрии с психологией, так как эти науки непосредственно связаны с изучением нервной системы человека и принципов ее работы.