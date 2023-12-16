Ученые: жирная пища мешает организму восстанавливаться после стресса

Не стоит заедать стресс жирной и другой нездоровой пищей, поскольку после нервного напряжения эластичность кровеносных сосудов уменьшается, тогда как вредный перекус снижает их функцию еще на 1,74%.

© Российская Газета

Этот вывод сделали ученые из Бирмингемского университета, пишет The Guardian.

Также сообщается, что заедание стресса жирной пищей может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 13%.

Авторы исследования давали добровольцам 18-30 лет на завтрак по два круассана с маслом, а после просили молодых людей считать в уме на протяжении восьми минут, увеличивая скорость решения задач. А чтобы сымитировать стресс, участникам эксперимента постоянно указывали на ошибки, а также транслировали их изображение на экранах.

На основе полученных данных был сделан вывод: продукты с высоким содержанием жира мешают сужаться расширившимся от стресса сосудам, а значит головной мозг получает меньше кислорода.

Самые серьезные последствия в этом случае грозят людям с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

В этой связи, комментируя результаты этого исследования в своем Telegram-канале, эндокринолог Зухра Павлова посоветовала не заедать стресс, когда сильно нервничаешь, а использовать простые и легко выполнимые приемы. В частности, по словам Павловой, когда сильно нервничаешь, будет полезно выпить воды (она помогает остановить синтез гормона, стимулирующего выделение кортизола) или заняться физической активностью (в работающих мышцах все негативное влияние стресса "сжигается").