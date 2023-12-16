Ученые: жирная пища мешает организму восстанавливаться после стресса
Не стоит заедать стресс жирной и другой нездоровой пищей, поскольку после нервного напряжения эластичность кровеносных сосудов уменьшается, тогда как вредный перекус снижает их функцию еще на 1,74%.
Этот вывод сделали ученые из Бирмингемского университета, пишет The Guardian.
Также сообщается, что заедание стресса жирной пищей может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 13%.
Авторы исследования давали добровольцам 18-30 лет на завтрак по два круассана с маслом, а после просили молодых людей считать в уме на протяжении восьми минут, увеличивая скорость решения задач. А чтобы сымитировать стресс, участникам эксперимента постоянно указывали на ошибки, а также транслировали их изображение на экранах.
На основе полученных данных был сделан вывод: продукты с высоким содержанием жира мешают сужаться расширившимся от стресса сосудам, а значит головной мозг получает меньше кислорода.
Самые серьезные последствия в этом случае грозят людям с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
В этой связи, комментируя результаты этого исследования в своем Telegram-канале, эндокринолог Зухра Павлова посоветовала не заедать стресс, когда сильно нервничаешь, а использовать простые и легко выполнимые приемы. В частности, по словам Павловой, когда сильно нервничаешь, будет полезно выпить воды (она помогает остановить синтез гормона, стимулирующего выделение кортизола) или заняться физической активностью (в работающих мышцах все негативное влияние стресса "сжигается").
Другим способом успокоиться эксперт назвала теплую ванну с солью с магнием, пары которой поддержат нервную систему, а также использование дыхательных практик.