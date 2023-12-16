Ученые: темный шоколад позитивно влияет на когнитивные функции

В любимом многими лакомстве много полезных веществ, благотворно влияющих на здоровье. Американские исследователи пришли к выводу, что темный шоколад положительно влияет на людей с деменцией.

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Какао, входящее в состав шоколада, может улучшать эпизодическую память и когнитивные функции.

О результатах исследования сообщает издание The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Эксперимент был проведен среди пациентов клиники Mass General Brigham. В нем приняли участие 573 добровольца, средний возраст которых составил 70 лет. Среди них было 49% женщин и 51% — мужчин. Все добровольцы прошли когнитивные и психологические тесты.

Наблюдение велось в течение двух лет. Участники были разделены на две группы. Первая, состоящая из 285 человек, ежедневно принимала добавки, содержащие 80 миллиграммов флавонола — натуральное вещество, входящее в состав какао. Остальным участникам давали плацебо.

По окончании эксперимента все пациенты снова прошли серию тестов. Выяснилось, что участники из первой группы лучше справились с тестами.