Российские ученые совершили прорыв в лечении гриппа

Новые химические соединения могут стать основой для разработки лекарства против гриппа типа А (H1N1). К такому выводу пришли ученые Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) и ИОС УрО РАН с коллегами Петербургского НИИ эпидемиологии микробиологии им. Пастера.

Ученые полагают, что новые соединения избирательно воздействуют на вирус и, по предварительным данным, не оказывают побочных эффектов. Результаты их исследования обнародовали в Chemistry. Как сообщает «Мойка 78», Известно, что грипп вызывается вирусами типов А, В и С. Инфекция может мутировать и распространяться эпидемическим путем. Она поражает все возрастные группы населения в различных географических условиях. Вирус гриппа типа А можно отнести к наиболее распространенным, который является причиной ряда крупных пандемий, объяснили ученые.