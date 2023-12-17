Российские ученые совершили прорыв в лечении гриппа
Ученые полагают, что новые соединения избирательно воздействуют на вирус и, по предварительным данным, не оказывают побочных эффектов.
Новые химические соединения могут стать основой для разработки лекарства против гриппа типа А (H1N1). К такому выводу пришли ученые Уральского федерального университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) и ИОС УрО РАН с коллегами Петербургского НИИ эпидемиологии микробиологии им. Пастера.
Ученые полагают, что новые соединения избирательно воздействуют на вирус и, по предварительным данным, не оказывают побочных эффектов. Результаты их исследования обнародовали в Chemistry. Как сообщает «Мойка 78», Известно, что грипп вызывается вирусами типов А, В и С. Инфекция может мутировать и распространяться эпидемическим путем. Она поражает все возрастные группы населения в различных географических условиях. Вирус гриппа типа А можно отнести к наиболее распространенным, который является причиной ряда крупных пандемий, объяснили ученые.