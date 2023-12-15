Ученые выяснили, что страх заболеть сокращает жизнь

Люди, которые боятся за свое здоровье, живут на 5 лет меньше.

© pxhere

Команда ученых из Каролинского института (Швеция) установила, что продолжительность жизни у людей, которые спокойно относятся к своему здоровью, больше. Результаты исследования опубликованы в издании JAMA Psychiatry.

Исследователи проанализировали данные 42 тыс. человек. Из них 1 000 страдали ипохондрией. Для этого состояния характерно обдумывание развития болезни и чрезмерная озабоченность здоровьем.

Наблюдения за добровольцами велись в течение 20 лет. Кроме этого, были изучены данные о физическом и психическом состоянии испытуемых.

Выяснилось, что здоровые участники эксперимента в среднем доживали до 75 лет, а люди с ипохондрией до 70.

При этом у ипохондриков более высокий риск летального исхода от респираторных заболеваний и гриппа. Авторы работы считают, что плохое самочувствие при ипохондрии может приводить к стрессу и развитию воспалений, провоцирует различные заболевания.