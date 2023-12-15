Ученые выяснили, что страх заболеть сокращает жизнь
Люди, которые боятся за свое здоровье, живут на 5 лет меньше.
Команда ученых из Каролинского института (Швеция) установила, что продолжительность жизни у людей, которые спокойно относятся к своему здоровью, больше. Результаты исследования опубликованы в издании JAMA Psychiatry.
Исследователи проанализировали данные 42 тыс. человек. Из них 1 000 страдали ипохондрией. Для этого состояния характерно обдумывание развития болезни и чрезмерная озабоченность здоровьем.
Наблюдения за добровольцами велись в течение 20 лет. Кроме этого, были изучены данные о физическом и психическом состоянии испытуемых.
Выяснилось, что здоровые участники эксперимента в среднем доживали до 75 лет, а люди с ипохондрией до 70.
При этом у ипохондриков более высокий риск летального исхода от респираторных заболеваний и гриппа. Авторы работы считают, что плохое самочувствие при ипохондрии может приводить к стрессу и развитию воспалений, провоцирует различные заболевания.
Отметим, что статья носит исключительно информационный характер и не заменяет консультации врача. Наталия Королёва.