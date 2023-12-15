Ученые назвали необходимое количество шагов в день для профилактики деменции. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of Alzheimer's Disease (JAD).

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Специалисты проанализировали МРТ-снимки головного мозга десяти тысяч человек. Ученые пришли к выводу, что регулярная физическая активность положительно сказывается на работе мозга. При этом для профилактики достаточно обычной ходьбы.

«Мы обнаружили, что даже умеренный уровень физической активности, например, прохождение менее четырех тысяч шагов в день, может оказать положительное влияние на здоровье мозга», — объяснил доктор медицинских наук Дэвид Меррилл.