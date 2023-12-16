ДНК опухоли поможет в спрогнозировать течение лимфомы Ходжкина

Ученые обнаружили, что ДНК опухолевых клеток при лимфоме Ходжкина может показать, как организм реагирует на лечение. Эти данные помогут прогнозировать здоровье пациентов и более точно определять исход заболевания. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Лимфома Ходжкина — онкологическое заболевание, при котором поражаются один или несколько лимфоузлов. При этом клинические проявления становятся явными, когда процесс начинает выходить за пределы лимфатической системы и измененные заболеванием лимфоциты попадают в кровоток.

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В России распространенность лимфомы Ходжкина — 2,2 случая на 100 000 населения в год. Чаще болеют молодые люди, первый пик заболеваемости приходится на возраст 16-35 лет, второй — 50 лет и старше.

Чуть более 60 лет назад для лечения лимфомы Ходжкина врачи стали применять таргетное облучение. Этот метод позволил эффективно бороться с некогда смертельным заболеванием. Однако подобрать правильное лечение все еще сложно.

Трудности возникают из-за строения опухолевого очага — он состоит в том числе из иммунных клеток человека, поэтому раковые становится особенно сложно найти и выделить для изучения.

Для решения этой проблемы ученые разработали специальную методику секвенирования ДНК под названием PhasED-Seq. Она позволяет выявлять участки ДНК в кровотоке пациента и по ним определять генетические изменения, стимулирующие рост лимфомы Ходжкина.

Эта система может обнаружить исследуемую ДНК опухолевой клетки среди миллиона других нуклеиновых кислот в крови. Научная группа классифицировала различные типы генетических изменений, присутствующих в опухолевых клетках.

Они рассмотрели анализы крови 366 пациентов с лимфомой Ходжкина и обнаружили, что пациентов можно разделить на две группы: одна с мутациями в генах, которые влияют на выживание опухолевых клеток, а другая с типом генетических изменений, которые называются «изменениями числа копий».

Они вставляют или вырезают области ДНК и тем самым влияют на рост клеток и опухолевые изменения.

Первая группа составила примерно от половины до двух третей пациентов и включала в себя преимущественно более молодых пациентов. Они имели сравнительно более благоприятный исход — около 85-90% этих людей выживают в течение трех лет без рецидива заболевания.

Вторая группа составила примерно от половины до одной трети от общего числа, в нее входили как молодые, так и у пожилые пациенты. Они имели менее благоприятный, но все же хороший исход.

Около 75% этих пациентов живут не менее трех лет без рецидивов.

Крайне важно, что часть обеих групп содержала уникальную мутацию в гене рецептора клеточных сигнальных белков, называемых интерлейкином 4 и интерлейкином 13.