Домашние кошки повышают риск развития шизофрении у владельца в два раза

Ученые предположили, что наличие кошки увеличивает риск развития шизофрении: все дело в паразитах, которых переносят домашние животные. К такому выводу пришла команда из австралийского Университета Квинсленда. Эксперты проанализировали 17 исследований, проведенных в последние 44 года в 11 странах. Они обнаружили, что у лиц, контактировавших с кошками в возрасте до 25 лет, вероятность развития шизофрении была примерно в два раза выше остальных респондентов. Заметим, что симптомы заболевания обычно проявляются в возрасте от 16 до 30 лет. В редких случаях шизофренией болеют и дети.

© Super.ru

Ученые утверждают, что причиной может быть паразит Toxoplasma gondii, обнаруженный у домашних кошек, который может попасть в организм человека из-за укуса питомцем. Дело в том, что, по мнению исследователей, он способен проникать в центральную нервную систему и воздействовать на нейромедиаторы в головном мозге, приводя к изменениям личности, психотическим симптомам и психическим расстройствам, таким как шизофрения.

Другие исследователи не стеснялись публично критиковать обзор в соцсети X , заявляя, что в нем должным образом не учитывались другие факторы, способные исказить результаты, например социальное и экономическое происхождение и семейный анамнез.