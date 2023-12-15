ЛОР рассказал, как правильно дышать на морозе

Медики призывают чаще гулять, в том числе, зимой. Однако мало кто знает, что на морозе важно уметь правильно дышать, в противном случае есть все шансы заболеть.

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О том, как лучше дышать на холоде без вреда для здоровья «Аргументам и фактам» рассказал ЛОР и врач высшей категории Дмитрий Шубин.

Выходя на мороз, старайтесь дышать не ртом, а носом. Это поможет согреть поступаемый в организм воздух. Вдох и выдох при этом должны быть медленными и плавными. Иначе холодный воздух поразит большую часть легких, что нанесет вред их здоровью.

При заложенном носе попробуйте дышать через едва разомкнутые губы.

«Высший пилотаж правильного дыхания ртом — вытянуть губы в трубочку и приподнять язык к небу. Так воздух медленнее проходит через верхние дыхательные пути и лучше согревается», — пояснил эксперт.

Дышать на морозе против ветра не рекомендуется. Если уклониться от стихии невозможно, прикройте рот рукой и, двигаясь вперед, опустите голову вниз. Также на холоде не желательно нервничать и заниматься активной физической деятельностью. Она способствует резким вздохам, которые опасны для легких.

Балаклавы и маски регулярно простирывайте, чтобы смыть образовавшийся конденсат. А также не выходите на улицу с мокрой головой и не забывайте прикрывать уши головными уборами.