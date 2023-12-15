Российские учёные придумали, как замедлить старение

Учёные из Волгограда изучили микроэлементы в организме и научились контролировать те, что отвечают за старение

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В Научном центре инновационных лекарственных средств (НЦИЛС) в России учёные смогли обнаружить метод, который может замедлить процесс старения. Они подробно изучили одну из ключевых причин старения, метилглиоксаль, и выработали способ его контроля. Эта новая разработка, проведённая в Волгоградском государственном медицинском университете, может предотвращать развитие таких заболеваний, как сахарный диабет, болезни сердца и сосудов, а также нейродегенеративные расстройства, включая болезнь Альцгеймера.

Учёные из НЦИЛС уже более пяти лет посвятили исследования поиску новых методов восстановления межклеточного вещества, которое подвергается повреждениям в процессе старения. Им удалось найти средства, способные поддерживать нормальный уровень коллагена — вещества, заполняющего пространство между клетками и органами, обеспечивая их нормальное функционирование.