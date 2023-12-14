Особый сахар может снизить риск цистита у пожилых

Сахар D-манноза снизил восприимчивость пожилых мышей к инфекциям мочевыводящих путей. Это показало исследование ученых из Медицинского колледжа Бэйлора, опубликованное в журнале Developmental Cell.

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Авторы новой работы исследовали аутофагию — переваривание старых и дефектных клеточных структур. Они обнаружили, что этот процесс естественным образом замедляется по мере старения клеток, выстилающих мочевыводящие пути.

В результате в клетках накапливаются токсичные отходы и активные формы кислорода, которые могут нанести вред тканям. При этом развивается воспалительный процесс, приводящий к потере клеток мочевыводящих путей.

Дальнейшее исследование показало, что пищевые добавки с сахаром D-маннозой улучшают аутофагию, снижают уровень активных форм кислорода и потерю клеток мочевыводящих путей у пожилых мышей.