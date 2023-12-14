Ученые МИСИС разработали уникальное покрытие для имплантатов

«Преимущество предложенного подхода в том, что при возможном возникновении у пациента воспалительных процессов после операции, достаточно локально обработать место операции рентгеновским излучением низкой мощности», — рассказал старший научный сотрудник Научно-учебного центра самораспространяющегося высокотемпературного синтеза НИТУ МИСИС Константин Купцов.