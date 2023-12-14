Ученые МИСИС разработали покрытие для имплантатов, которое борется с развитием инфекций

Представители пресс-службы Национального исследовательского технологического университета МИСИС представили новое покрытие для имплантатов, которое способно предотвратить развитие инфекций после операций.

Ученые МИСИС разработали уникальное покрытие для имплантатов
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В основу разработки легло использование внешнего рентгеновского воздействия. Оно активизирует специальное покрытие на поверхности имплантата и эффективно борется с бактериями.

«Преимущество предложенного подхода в том, что при возможном возникновении у пациента воспалительных процессов после операции, достаточно локально обработать место операции рентгеновским излучением низкой мощности», — рассказал старший научный сотрудник Научно-учебного центра самораспространяющегося высокотемпературного синтеза НИТУ МИСИС Константин Купцов.

В экспериментах использовали титановые имплантаты, покрытые слоем многокомпонентного биоактивного наноструктурированного материала на основе карбонитрида титана с наночастицами железа или платины.