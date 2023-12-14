Ученые назвали истинную причину токсикоза у беременных

Ученым удалось установить связь между одним из белковых гормонов, выделяемых плацентой, и недомоганием с тошнотой и рвотой, появляющимся у беременных. Также они предложили способ избежать этого состояния, сообщает Кембриджский университет (Великобритания).

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От токсикоза страдают примерно 7 из 10 беременных, а у 1-3 из 100 состояние настолько тяжелое, что возникает угроза жизни матери и ребенка. Эту особо тяжелую форму с обильной рвотой, вызывающей обезвоживание и истощение, называют гиперемезис. При этом долгое время причины последнего не были точно известны. Недавно была выдвинута гипотеза, что это может быть связано с вырабатываемым плацентой гормоном.

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Обследовав беременных женщин в больницах Великобритании и измерив уровень гормонов в их крови, а также проведя серию опытов на клетках и мышах, удалось доказать, что виновником дурноты становится гормон GDF15. Он вырабатывается тканями человека вне зависимости от беременности, а с появлением эмбриона его количество вырастает.

«Степень тошноты и рвоты, которую испытывает женщина во время беременности, напрямую связана как с количеством GDF15, вырабатываемым плодной частью плаценты, так и с тем, насколько мать чувствительна к действию этого гормона. Эта чувствительность зависит от того, насколько мать была подвержена влиянию гормона до беременности: женщины с обычно низким уровнем GDF15 в крови имеют более высокий риск развития тяжелой тошноты и рвоты», — поясняют в университете.

При этом существует редкий генетический вариант, когда уровень GDF15 в обычное время особенно низкий — это является предпосылками к гиперемезису. Есть и другая крайность — женщины с наследственным заболеванием крови из группы бета-талассемий практически не страдают от токсикоза, так как до беременности у них был естественный очень высокий уровень GDF15.