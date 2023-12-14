Обнаружен опасный парадокс ипохондрии

Ученые Швеции обнаружили опасный парадокс ипохондрии: люди, которые испытывают чрезмерный страх перед серьезными заболеваниями, живут меньше, чем те, кто не слишком озабочен проблемами со здоровьем. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Psychiatry.

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Исследователи проанализировали данные 4129 человек с диагнозом «ипохондрия» и каждого из этой выборки сопоставили с 10 испытуемыми того же возраста, пола и места проживания. Ипохондрия представляет собой тревожное расстройство, симптомы которого выходят за рамки обычного беспокойства о здоровье. Пациенты не могут избавиться от своих страхов, несмотря на обычные медицинские осмотры и лабораторные анализы. Лечение может включать когнитивно-поведенческую терапию, методы релаксации и иногда прием антидепрессантов.

Общий уровень преждевременных фатальных исходов был выше у людей с ипохондрией и составлял 8,5 против 5,5 на 1000 человеко-лет. У людей с этим расстройством средний срок жизни был меньше на пять лет, при этом повышался риск заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а риск рака оставался таким же.