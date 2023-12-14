Ученые выяснили, почему некоторые люди любят рано вставать

Ученые выяснили, что любители вставать ранним утром могли унаследовать эту черту от предков-неандертальцев. Исследование опубликовано в журнале Genome Biology and Evolution (GBE).

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Современный человек принадлежит к виду Homo sapiens, однако раньше существовали другие виды людей, например, неандертальцы и денисовцы. Предки человека скрещивались с ними, поэтому ученые предположили, что некоторые гены суточного ритма мы могли унаследовать от неандертальцев.

Анализ с использованием генетических данных сотен тысяч человек из Британского биобанка подтвердил, что связанные с ранним пробуждением гены были унаследованы человеком от неандертальцев. Повышенная утренняя активность у людей связана с укороченным восприятием суток. Как было показано на мухах, укороченный суточный период позволяет мухам быстрее согласовать собственный ритм сна и бодрствования с внешними условиями, например, увеличением длительности светового дня. Поэтому ученые считают, что склонность к раннему пробуждению могла быть полезной для предков человека, живших в более высоких широтах Европы, так как позволяла им быстрее адаптироваться к повышенному освещению летом.