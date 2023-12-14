Российские ученые нашли новый подход к замедлению старения

Ученые из Волгоградского государственного медицинского университета обнаружили новый подход к управлению процессами старения организма человека. Они разработали препараты, способные блокировать процесс ухудшения коллагеновых структур, что может замедлить процесс старения и предотвратить развитие ряда заболеваний, пишет ТАСС.

Директор Научного центра инновационных лекарственных средств ВолгГМУ, доктор фармацевтических наук Денис Бабков сообщил, что новые препараты направлены на предотвращение накопления токсичных веществ в организме, вызывающих ускоренное старение. Они могут предотвратить развитие сердечно-сосудистых болезней и замедлить прогрессирование заболеваний нервной системы, таких как болезнь Альцгеймера.