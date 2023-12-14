WSU: суперкомпьютер DeepSouth сможет выполнять 228 трлн операций в секунду

Австралийские исследователи из Университета Западного Сиднея (WSU) раскрыли подробности работы над первым в мире нейроморфным (подобным мозгу) суперкомпьютером DeepSouth. Вычислительных мощностей этой машины будет достаточно, чтобы впервые смоделировать нейронные сети в масштабе человеческого мозга, говорится в сообщении на официальном сайте научного учреждения. По словам ученых, DeepSouth сможет выполнять 228 трлн синаптичесеских операций в секунду — столько, сколько производит обычный человеческий мозг. "Прогресс в понимании того, как мозг выполняет вычисления с использованием нейронов, сдерживается нашей неспособностью моделировать мозгоподобные сети в больших масштабах. Моделирование импульсных нейронных сетей на стандартных компьютерах с использованием графических процессоров и многоядерные центральные процессоры слишком медленно и энергоемко. Наша система изменит это. Платформа позволит улучшить понимание мозга и разработать вычислительные приложения в различных областях, включая биомедицину, робототехнику, космос и крупномасштабные приложения искусственного интеллекта", — отметил директор Международного центра нейроморфных систем, профессор Андре ван Шайк. Ожидается, что DeepSouth введут в эксплуатацию в апреле 2024 года. Ученые рассчитывают, что смогут обрабатывать огромные объемы данных с высокой скоростью и меньшим энергопотреблением благодаря использованию импульсной нейросети.