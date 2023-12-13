Ученые: Долгие поездки на работу разрушают психику

Ученые Университета Инха в Южной Корее выявили связь между продолжительными поездками на работу и нарушениями психики.

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Исследование данных 23 тысяч человек показало, что жители страны, которые ездят на работу дольше часа, на 16% чаще страдают от депрессии, чем те, у кого такие поездки занимают менее 30 минут.

Ученые также установили, что те, кто вынужден тратить много времени на поездки на работу, отличаются низкой физической активностью, избыточным весом, повышенным потреблением алкоголя и плохим сном. Отмечается также, что автомобильные пробки повышают кровяное давление из-за выхлопов, которые вдыхают водители.

Исследование также показало, что в зоне риска развития депрессии оказываются прежде всего неженатые мужчины, работающие больше 52 часов в неделю, мамы с детьми и сотрудницы с низкими доходами, пишет ScienceAlert.