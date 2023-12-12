Ученые доказали, что алкогольное пиво безопаснее безалкогольного

Американские ученые провели исследование, которое показало, что безалкогольное пиво создает среду, которая способствует выживанию и росту патогенов. Это отличается от алкогольного аналога, который может предотвратить размножение бактерий. Исследование опубликованное в Journal of Food Protection.

В экспериментах было доказано, что при температуре 14 градусов кишечная палочка и сальмонелла могут выживать в безалкогольном пиве. Однако даже небольшое количество алкоголя в напитке может предотвратить их размножение. Это подчеркивает важность правильного хранения безалкогольного пива и возможность добавления информации на этикетку о специальных условиях хранения.

Исследование показало, что безалкогольное пиво может быть опасным для здоровья, если не соблюдаются определенные условия хранения. При температуре 14 градусов кишечная палочка и сальмонелла могут выживать в этом напитке, что может привести к возникновению инфекций.

В связи с этим, необходимо обеспечить правильное хранение безалкогольного пива и добавить информацию на этикетку о необходимости хранить его при определенной температуре. Это позволит предотвратить возможные проблемы со здоровьем и обеспечить безопасность потребителей.